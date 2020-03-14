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Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu
Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu

Metro hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında seferler durdu.

Edinilen bilgiye göre, metro hattında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Bakırköy- Atatürk Havalimanı istasyonları arasında metro seferleri durdu. Seferlerin Bakırköy- Yenikapı istasyonları arasında devam ettiği öğrenildi.

Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Bakırköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İrem Demir - Hasibe Karadağ - Armağan Yılmaz - Selim Bayraktar

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