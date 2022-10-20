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Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü
Bakırköy E-5'teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü

Bakırköy E-5 Kara Yolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Bakırköy E-5’teki kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Makas atarken kaza yapan aracın motoru yola düştü - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EPL 273 plakalı araç yolda makas atarak ilerlediği sırada 34 SR 3765 ve 34 CCN 940 plakalı araçların arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor.

Furkan Tan - Burak Uğur - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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