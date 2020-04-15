Bakırköy Kadın Tutukevi'nden tahliye edilen vatandaşlar otobüsler ile taşındı

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda Bakırköy Kadın Tutukevi'nde kalan mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Otobüslerle E-5 kenarına gelen kadın mahkumların maske ve eldiven taktığı görüldü. Mahkumlar E-5 Kenarında bekleyen yakınları ile hasret giderdi.

"Çocuklarımı göreceğim inşallah iyilerdir”

Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen bir kadın mahkum: “Koğuşlarımız ilaçlanıyor. Temizlik malzemeleri dağıtılıyor. Sıkı önlem var. Dışarı çıktığım için mutluyum. Çocuklarımı göreceğim inşallah iyilerdir” dedi.

İsmail Çoşkun