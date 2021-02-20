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Bakırköy polisinden drone destekli geniş çaplı denetim

Bakırköy polisinden drone destekli geniş çaplı denetim
Bakırköy polisinden drone destekli geniş çaplı denetim

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Yeşilköy Sahili ve Bakırköy meydanında geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Polis dronenin da eşlik ettiği denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Bakırköy polisinden drone destekli geniş çaplı denetim - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin en yoğun noktaları olan Yeşilköy Sahili ve Bakıköy Meydanı'nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kurallara uymayarak sahilde yürüyüş yapan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Özelikle sahile gelmeye çalışan vatandaşlar sahilde sürekli olarak devriye atan polis ekiplerini görünce çareyi koşarak kaçmakta buldu.

Öte yandan ekipler sahilde durdukları bir kadının 'Hastalığım nedeniyle yürüyüş yapmam gerekiyor' demesi üzerine yürüyüşüne izin verdi. Bakırköy Meydanı'nda da denetim yapan ekipler özellikle açık olan işletmeleri tek tek denetledi. Restoranların üst katlarını da gezen ekipler içeri de kimsenin olmadığından emin oldu. Bir iş yerinin yasak olmasına rağmen gel al şeklinde hizmet verdiğini tespit eden ekipler iş yeri sahibini uyararak sadece online paket servis yapılabileceğini hatırlattı.

Volkan Kayalar

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