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Bakırköy'de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi

Bakırköy'de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi
Bakırköy'de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy ve Yeşilköy sahillerinde drone, Atlı Polisler ve Yunus ekipleri eşliğinde Korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Bakırköy’de Atlı polisler ve drone eşliğinde korana virüs denetimi - Tıkla İzle

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bakırköy ve Yeşilköy sahilinde Korona Virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Drone Atlı Polisler ve Yunus ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerinde sosyal mesafe kurallarına uymayan kişiler tek tek uyarılarak maske takması sağlandı.

Öte yandan, sosyal mesafe kuralına da dikkat eden ekipler sosyal mesafe kuralına uymayan kişi ve grupları da tek tek uyardı ve sosyal mesafe kuralını sağladı.

Denetimler gün boyu ilçenin bir çok noktasında devam etti. Öte yandan sahilde Atlı Polisleri gören vatandaşlar meraklı gözlerle ekipleri izledi.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz
 

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