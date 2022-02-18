İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı

Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı
Bakırköy'de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı

Bakırköy’de bir bankaya giren şüpheli önce güvenlik görevlisini rehin aldı, daha sonra 25 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Bakırköy’de banka soygunu, 25 bin TL alıp kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir bankada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre bankayı gözetleyen şahıs, bankanın sakin olduğu bir anda içeriye girerek güvenlik görevlisini rehin alıp kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 25 bin TL'yi alan kimliği belirsiz hırsız, güvenlik görevlisini bırakarak kaçıp kayıplara karıştı. Banka görevlileri olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından paraları alıp kaçan kişiyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Volkan Kayalar - Burak Uğur - Veysel Ensar Gökçegözog

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.