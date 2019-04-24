Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside son nefesini verdi

Olay, gece saatlerinde Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi D.(53), adlı vatandaş evine gitmek üzere bir taksi durağına geldi. Buradan taksiye binerek Küçükçekmece'de bulunan evine gitmeye çalışan Niyazi D.'nin, bir süre sonra aracı kullanan taksi sürücüsü Hüseyin K., tarafından hareketsiz halde olduğu fark edildi.

Taksi sürücüsü durağa geri döndü

Taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.,'yi uyandıramayan sürücü Hüseyin K., daha sonra araçla birlikte taksi durağına geri döndü. Durumdan şüphelenen taksi sürücüsü durağa geldiği esnada polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.,'e yaptığı ilk müdahalede hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Niyazi D.,'nin cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Aynı duraktan taksiye biniyormuş

Gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.,'nin sürekli bu durağa geldiği ve bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Selim Bayraktar