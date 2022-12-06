Bakırköy'de bir okulun bahçesinde çökme meydana geldi

Olay, geçtiğimiz günlerde Bakırköy Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulun bahçesinde yer altında bulunan gider borularından sızma nedeniyle geniş bir alanda çökme meydana geldi. Çökme sırasında öğrencilerin bahçede olmaması nedeniyle yaşanan olay ucuz atlatıldı. Çökme sonrasında okul idaresi durumu belediye ekiplerine bildirerek olay yerini şeritlerle kapattı. Ancak okul bu şekilde eğitim ve öğretime devam etti. Bu sırada çocukların bahçede çöken alanın çevresinde olması ise dikkat çekti.

Belediye ekipleri bu sabah gelerek öğrenciler dersteyken bahçeyi kepçeyle kazarak alanı düzeltme çalışması yaptı. Öğrenciler ise derslerini bırakıp bahçede yapılan çalışmayı izledi. Okul bahçesinde meydana gelen çökme ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, çökmenin olduğu ve alanın çevrildiği yerde öğrencilerin top oynadığı ve ders saatinde ekiplerin çalışmasını camlara çıkarak izledikleri görüldü.



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