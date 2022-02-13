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Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada
Bakırköy'de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada

Bakırköy’de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası zanlıların kaçış anları kameralara yansıdı. 4 kişinin yaralandığı olayda 10 kişi gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Bakırköy’de çatışma sonrası zanlıların kaçışı kamerada - Tıkla İzle

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'nde gece iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yaklaşık 50 boş kovanın bulunduğu çatışmaya ilişkin polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olaydan kısa süre sonra 2 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, kaçan diğer şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, sabah saatlerinden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Ekipler delil toplayarak incelemelerini sürdürürken, olayın yaşandığı sokaktaki birçok araç zarar gördü.

Sokaktaki galerinin sahibi Levent Baykara, 6 araçlarının hasar gördüğünü kaydederek, “Gece beni aradılar. Çok bilgim yok. Bizim arkadaşlarımız vardı. Kurşunlar sekmiş arabalarımızda maddi hasar var. Olay bizeymiş gibi yansıyor. Bizle ilgili bir durum yok. 6 aracımız zarar gördü. Dışardaki araçlarımıza hep kurşun gelmiş” dedi.
Öte yandan şahısların olaydan sonra kaçış anı kameralara yansıdı. Görüntülerde zanlıların hızla farklı yönlere doğru kaçtıkları görülüyor.

Armağan Yılmaz
 

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