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Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti

Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti
Bakırköy'de drone yakaladı, polis cezayı kesti

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bakırköy Meydan’da drone ile denetim gerçekleştirdi. Polisler açık alanda sigara içen 2 kişiye para cezası uyguladı.

Bakırköy’de drone yakaladı, polis cezayı kesti - Tıkla İzle

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler korona virüs vakalarının artmasıyla denetimleri sıkılaştırdı. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda ekipler vatandaşları korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı. Havadan drone yardımıyla vatandaşlar birer birer takip edildi. Ekipler drone ile 2 kişinin açık alanda sigara içtiğini tespit etti. Sigara içen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Bakırköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında belirlenen noktalarda denetimler sürdürülecek.

Armağan Yılmaz
 

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