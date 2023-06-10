Bakırköy'de düzenlenen Şöhretler Turnuvası'nda yıldızlar geçidi

Bakırköy, Yüce Spor Toprak Sahası'nda geçmişte düzenlenen ve transferlerin dahi buradan yapıldığı 'Şöhretler turnuvası' uzun yıllardır yapılmıyordu. Düzenlendiği dönemde büyük ilgi gören profesyonel ve amatör futbolcuların takımlar kurarak katıldığı turnuva maçları hatıralarda yer edinmişti. Yıllar sonra yeniden başlatılan turnuva bu yıl Rodi Jeans sponsorluğunda Yüce Spor Futbol Kulübü ile birlikte yeniden düzenlendi. Geçmişte olduğu gibi yine toprak sahada düzenlenen turnuvaya eski futbolcu ve teknik direktörler katılım sağladı. Dün gerçekleşen maçta Teknik Direktör Güvenç Kurtar, Rodi Jeans Bağcılar, Teknik Direktör Ziya Doğan ise Bakırköy Modimaster takımlarını yönetti. Maçın hakemliğini ise eski FIFA kokartlı hakem Binalı Kartal yaptı. Şöhretler Turnuvası'nda karşı karşıya gelen takımlar 1-1 berabere kaldı.

Güvenç Kurtar: "Biraz buruk kaldım seneler evvel burası çok güzel bir sahaydı"

Yıllar geçmesine rağmen hala aynı ambiyansı yakaladıklarına değinen Güvenç Kurtar, "Biraz buruk kaldım, seneler evvel burası çok güzel bir sahaydı. Gençliğimizde 11'er kişi oynuyorduk. Şimdi gördüm, böyle bir hüzün çöktü içime. Çok üzüldüm buralara inşaat yapılmış, saha küçültülmüş ama yine bir şey var o eski ambiyansı yine yakalıyor. Transfer yapıyordu futbolcular biliyor musunuz? Buradan alıyorlardı. Mesela Koca Spor Sabri vardı, buradan transfer etmişlerdi. Bütün gençliğin kötü alışkanlıklardan kurtulması için buraya gelmeleri lazım. Kiminin çocuğu geliyor, kiminin yeğeni geliyor. Spora yönlendirmek lazım" dedi.

Binali Kartal: "Spora hizmet eden insanları çoğaltacağız"

Sporcuya hizmet etmeninin öneminden bahseden Hakem Binali Kartal, "Hocalarımızın burada olması bizim için çok değerli. Hocamız zaten iyi hocalardandır. Güzel insanlarla aramız hep iyidir, böyle güzel insanlar sizin gibi çok değerli büyüklerimizle birlikte. Sporun ve sporcunun yanında olan her insan makbuldür. Spora hizmet eden, sporcuya hizmet eden hakka hizmet eder. Bu insanların çoğalması lazım. Böyle güzel insanlarla bir arada olunca çok mutlu oluyorum. Az önce de söylediğim gibi spora hizmet eden hakka hizmet eder. Spora hizmet eden insanları çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.

Rodi Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Masum Dursun ise, "Değerli hocalarımızın arasında olmaktan çok mutluyum. Böyle bir sponsorluk durumumuz olduğu için ekstra bizim için önemli ve bu tarz projelerde daha çok yer almamız lazım. Spora gönül vermemiz lazım" şeklinde konuştu.

Ziya Doğan: "Biz de eski anıları burada yaşıyoruz"

Eskiyi yaşadıkları için mutluluğunu anlatan Teknik Direktör Ziya Doğan, "Çok önemli bir yer burası. Öncelikle Yüce Spor Başkanı ve yönetim kurulunu kutluyorum. Tekrardan eskileri yaşatmaya başladılar. Biliyorsunuz burası çok önceden belki 10 bin kişi maç seyrediyordu. İnanılmaz bir yerdi. Artık binalar var, kalan sadece bu bölüm. Bu bölümde kendi haline terk edilmiştir. Sayın Başkan ve yönetim kurulu, bizler de yardımcı olmaya çalıştık ama bütün işi onlar yürüttü. Biz de eski anıları burada yaşıyoruz. Tebrik ediyorum. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Aylardır yıllardır görmediğimiz arkadaşlarımızla görüşebiliyoruz. Bunun devamlı olması lazım. Çünkü buraya başka bir şeyler yapılacaktı" açıklamalarda bulundu.

Sedat Kapurtu: "Yücespor gerçekten yıldızların bulunduğu bir yer"

Sahne adıyla 'Çılgın Sedat' olarak bilin oyuncu ve futbolcu Sedat Kapurtu, "Her şeyden önce başkanın anlattığı gibi Yücespor gerçekten yıldızların bulunduğu bir yer. Burada milyonlarca çocuk top oynadı, binlerce kişi yetişti. Süper Lig'de oynayan birçok arkadaşımızı oldu. Eski veteranlar olarak şimdi güzel bir maçımız olacak. Önce ahlaklı, birbirimize saygılı olarak burada maç yapmak amacımız. Burası çok önemli. Ender ağabey yıllardır Yüce Spor'u ayakta tutuyor. Ben de zamanında 14 yaşındayken burada top koşturmuş bir adamım. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Volkan Kayalar

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