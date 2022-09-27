Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde saat 01.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan



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