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Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Bakırköy'de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin hastane çevresindeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi önünde saat 01.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'da meydana gelen kavgada yaralan şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne getirildi. Bunun üzerine kavgada husumetli olan diğer taraf, yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsa ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
 

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan
 

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