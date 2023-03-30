Bakırköy'de hastane yolu, İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle 6 aydır kapalı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Karabal Caddesi'nde yaklaşık 6 ay önce altyapı çalışması başlattı. Ancak bugüne kadar bir türlü bitmeyen çalışma bölgede yaşayan vatandaşları zor durumda bıraktı. Son günlerde yağışların da etkisiyle cadde adeta çamurla kaplandı. Mahalle sakinlerinin cadde üzerinde yürürken ve bozuk yol nedeniyle araçlarıyla geçmekte güçlük yaşadığı görüldü. Cadde üzerinde yapılan uzayan çalışmaların bitmesini mahalleli dört gözle bekliyor. Öte yandan uzayan çalışmalar nedeniyle cadde üzerinde bulunan hastane yolunun kapanması ambulansların geçişini engelliyor. Yol drone ile havadan görüntülendi.

Yolda yürümekte sıkıntı yaşadığını dile getiren mahalle sakini Selçuk Köse “Yaklaşık 4-5 aydır son baharın başından beri yol çalışmaları devam ediyor. Öğrendiğim kadarıyla alt yapı çalışmalarında kanalizasyon sistemi yapılıyor. Bayağı bir süredir devam ediyor. Çalışmaların caddenin sonuna kadar bir kaç ay daha devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumla alakalı yetkililerle görüşmedim ama ilanlarda çalışmayı Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını belirttiler. Çalışmaların bitmesini bekliyoruz. Uzum süredir bu yollarda sıkıntı çekiyoruz. Bu yollardan yürümesi pek mümkün olmadığı için üst yollardan yürüyoruz” dedi.

“Çalışmalar işimi yüzde 80 etkiledi”

Cadde üzerinde esnaf olan Ruhi Balta “Yollar çalışmalardan dolayı 2-3 aydır bu şekilde. Esnaf olduğumuz için yetkililere ne zaman biteceğini sorduk. İhaleyi biz alırsak 2 ayda biter dediler. Çalışmalar nedeniyle biz değil herkes rahatsız oldu. Rahatsız olmasak bu işte olmaz. Çalışmalar işimi yüzde 80 etkiledi. İnsanlarımız faydalansın yeter ki bizde çekelim” şeklinde konuştu.

Volkan Kayalar - Hacer İnci



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