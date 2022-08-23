Bakırköy'de hukuk bürosu olarak kullanılan villada yangın

Yangın, Bakırköy Basınköy Mahallesi Elif Sokakta hukuk bürosu olarak kullanılan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın çatısında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Diğer çalışanlar tahliye edildi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kimse yaralanmazken, villanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Medeni Topaloğlu - Volkan Kayalar



