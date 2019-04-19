Bakırköy'de kanlı biten yarışın sanıklarına 25 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Bakırköy Sahilyolu'nda lise öğrencisi Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği ve Lilav Heja Can'ın (17) yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“Arkalı önlü makaslama yaparak ilerlediler”

İddianamede lise öğrencisi Julia İnanch (17) ile arkadaşı Lilav Heja Can'ın (17), Bakırköy Florya sahil yolunda otostop çekerek Furkan Toker'in otomobiline bindiği ve otomobilin Bakırköy istikametinde seyir halinde olduğu aktarıldı. İddianamenin devamında otomobilin seyir halindeyken Furkan Toker'in yanındaki arkadaşı Ali D. ile Ömer Karadağ'ın yönetimindeki araçla arkalı önlü makas yapmak sureti ile ilerlemeye devam ettiği belirtildi. Furkan Toker'in kullandığı aracın bir taksiye çarptıktan sonra Ömer Karadağ'ın kullandığı araca, ardından da bariyerlere çarptığının anlatıldığı iddianamede, kaza anında araçtan savrulan lise öğrencileri Julia İnanch'ın hayatını kaybettiği, Lilav Heja Can'ın da yaralandığı kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen 2 sanığın ise suçlamaları kabul etmedikleri aktarılırken, bilirkişi raporunda ise sanık Furkan Toker'in birinci derecede asli kusurlu, diğer sanık Ömer Karadağ'ın ise ikinci derecede tali kusurlu olduğu açıklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Furkan Toker ve Ömer Karadağ hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma', ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve ‘basit yaralama' suçlarından 4 yıl 3'er aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.