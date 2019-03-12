Bakırköy'de ortalığı birbirine katan o sürücünün 32 yıla kadar hapsi istendi

Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösteren vatandaşların üzerine üzerine aracını sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Görkem Sertaç G. (22) hakkında iddianame hazırlandı. ‘Mala zarar verme', ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘yaralama' ve ‘basit yaralama' suçlarından yargılanmasına başlanacak Göçmen'in 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Babası savcı annesi ise hakim olan sanık Görkem Sertaç G., 3 Ekim 2018 tarihinde çıkarıldığı mahkemede kız arkadaşıyla tartıştığı için öfkelendiğini, bu esnada trafik durduğu için tepki gösterdiğini ifade etmişti. Şüpheli ayrıca vatandaşların tepkisinden korkarak aracını sağa sola hareket ettirdiğini ve pişman olduğunu söylemişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay anlatıldı.

İddianamede 2 Ekim 2018 tarihinde Aysu Aray'ın erkek arkadaşı Görkem Sertaç G. ile araç içerisinde tartışmaya başladığı, bu sırada erkek arkadaşı Görkem Sertaç G.'nin kendisine tokat atması üzerine Aysu Aray'ın arabanın camını açarak bağırdığı aktarıldı.

Sesler gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların aracın etrafına toplanmaya başladığı ve tepki gösterdiğinin aktarıldığı iddianamede, “Çevredeki vatandaşlar aracın yanına geldi ve Görkem Sertaç G.'ye tepki gösterdi. Aracından inen G., Zişan Mert Durmuş'a eliyle vurarak yaraladı, ardından tekrar aracına bindi. G. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada Zişan Mert Durmuş çevredekilere ‘Neden yardım etmiyorsunuz?' diyerek bağırdı. G. de aracı durdurarak Zişan Mert Durmuş'u yaralamak için olay mahaline yaya olarak geri döndü. Görkem Sertaç G.'in geri geldiğini gören vatandaşlar bu defa, G.'yi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaraladı. Zanlı aracına bindikten sonra tek yönlü yolda aracı trafiğin tersi istikamette çevirerek kendisini yaralayan kişilere ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdü.

Cebrail Şık araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştu. G. aracı tekrar trafiğin akışı yönüne çevirerek Cebrail Şık'a doğru sürdü ve Şık'ı, Ahmet Seven'e ait park halindeki araç ile sevk ve idaresindeki araç arasında sıkıştırarak yaraladı. Görkem Sertaç G. aracını kaldırıma sürmeye devam etti ve kaldırımda bulunan diğer müştekileri yaraladı. G. olay yerinden uzaklaştı ve ız arkadaşı Aysu Aray'ı Bakırköy Yeni Mahalle Camii yanında aracından indirdikten sonra 2 arkadaşıyla olay yerine tekrar geldi” denildi.

İddianamenin devamında 2 arkadaşıyla araçtan inen Görkem Sertaç G.'nin metal bir cisim alarak müşteki Zişan Mert Durmuş'a doğru tek başına yürüdüğü ve elindeki cisimle Durmuş'un başına vurarak yaraladığı ve arbede yaşandığı aktarıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheli Görkem Serdar G., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Melike İnal

