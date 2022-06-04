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Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi

Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi
Bakırköy'de sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi

Bakırköy’de sahte ve kaçak içkilerin depolandığı bir adreste üç ton 255 kilogram sahte içki imalatında kullanılan “Etil Alkol” ele geçirildi.

Bakırköy’de sahte içki deposuna baskın: 3 ton etil alkol ele geçirildi - Tıkla İzle

İstanbul polisi Bakırköy'de bir depoda kaçak ve sahte alkol depolandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, 5 kilogramlık bidonlar halinde toplam 3 ton 255 kilogram etil alkol ele geçirdi.

Polis baskını sırasında işyerinde bulunan A.T. isimli şahısgözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra depoyu kiralayan T.Ü.G. isimli şahsı da gözaltına aldı.

Sorgularının ardından T.Ü.G. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.T. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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