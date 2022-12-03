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Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü
Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

Bakırköy’de seyir halinde bulunan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bakırköy Havalimanı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy istikametinden Yenibosna yönüne giden E.A, idaresindeki 06 BV 9295 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Diğer sürücülerin uyarısıyla sürücü aracı emniyet şeridine çekerken, araç birden alev almaya başladı. Araç, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralının olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik aracın çekilmesiyle normale döndü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Medeni Topaloğlu

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