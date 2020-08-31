İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü

Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü
Bakırköy'de yaşlı adam ceviz ağacından dere yatağına düştü

Bakırköy’de ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dere yatağına düşen yaşlı adamın ayağı kırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu arkasında bulunan Çavuşbaşı Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere üzerinde bulunan ceviz ağacına çıkan Zeynel Beyoğlu, dengesini kaybederek su kanalına düşünce acı içinde bağırmaya başladı. Yardım çağrılarını duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yerde acı içerisinde kıvranan Zeynel Beyoğlu'nu sedyeye koyarak merdiven yardımıyla dere yatağından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam hastaneye gitmek istemedi. Daha sonra ambulansa konulan Beyoğlu, ambulans ile hastaneye götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.