Bakırköy'ün spor kulüplerinden örnek davranış

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler devam ediyor. Bakırköy spor kulüpleri de afetzedeler için bölgeye kışlık ürünleri yönlendirmeyi sürdürüyor. Sait Babaoğlu ve iş kadını Tuğba Sezen ve öncülüğünde hazırlanan kıyafet yardımı, TSYD ile koordineli olarak afet bölgesine doğru yola çıktı.

Sait Babaoğlu depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek, "Bakırköy spor kulüpleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kışlık yardımlarını göndermeye devam ediyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Tuğba Sezen ise bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları için yardımlara devam edeceklerini belirterek, "Desteklerimizi sürdüreceğiz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan bu günlerde afetzedelerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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