Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı!

Olay, merkeze bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırması sonucu bacağından yaralanan çocuk, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı, hayvan sahiplerinden de şikayetçi oldu.

Çocuğun yaralandığı köpek saldırısı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırdığı çocuğun kaçmasına rağmen peşini bırakmayan köpeğin, sahibi ve arkadaşının müdahalesine rağmen çocuğu bacağından yakaladığı ve zar zor bıraktığı yer aldı.

Müslüm Balko

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