Bakkalda sahte para iddiası kavga çıkardı

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yapmak için sokak içerisinde bulunan bir bakkala giren vatandaş ile bakkalcı arasında yaşanan sahte para tartışması sokağa taştı. Tartışma, müşteri ile bakkalın akrabalarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, sokak savaş alanına döndü. Araya giren vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada bir vatandaşın eline aldığı mutfak tüpünü atmaya çalışması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, çareyi havaya ateş açmakta buldu. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Bakkaldaki sahte para iddiası nedeniyle yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların taşla, sopayla birbirine girdikleri, sonra ayrıldıkları ve bir daha birbirine girdikleri sırada polisin gelerek havaya ateş açtığı görülüyor. Vatandaşların ayrılması sonrası bir vatandaşın elinde tüple kavgaya dahil olduğu ve sonrasında tüpü yere koyduğu görülüyor.

Volkan Kayalar

