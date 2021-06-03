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Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Gaziantep'te polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 kişinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı. Polisler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, baklava dilimleri arasına zulalanan uyuşturucu madde ve hap muhafaza edildi.

Baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Tıkla İzle

Gaziantep'te 2 torbacının baklava kutusuyla yaptığı uyuşturucu sevkiyatı Motosikletli Polis Timi'ne takıldı.

Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şahıs, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı. Şüphelilerin motosikletle kaçması üzerine polisle şüpheliler arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şahsın elindeki baklava kutusunda ise arama yapıldı. Yapılan aramalarda baklava kutusundaki baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Muhammet Abdulkadir Esen
 

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