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Baklavacılara bayram dopingi

Baklavacılara bayram dopingi
Baklavacılara bayram dopingi

Baklavasıyla meşhur gastronomi kenti Gaziantep’te bayram öncesi yoğun sipariş nedeniyle baklavacılar vardiyalı şekilde çalışıyor.

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Gastronomi kenti Gaziantep'te yoğun mesai yapan baklavacılar, bayram öncesi taleplere yetişmek için vardiyalı çalışmaya başladı.

Baklava ustaları, önceden hazırlanan ve dinlendirilen hamurları ince şekilde açıyor. Açılan incecik hamurlar tepsilere dizilerek birinci kalite kaymak ve üzerine iri taneli birinci kalite fıstık dökülerek dantel gibi işleniyor. Baklavalar odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. Kızaran baklavalar son olarak ise sıcak şerbet ile buluşuyor. Üretimden çıkan baklava oda sıcaklığında soğutularak müşterisine ulaşmak üzere paketleniyor.

Gaziantep'in kalitesiyle markalaşma yolunda ilerleyen Tahmis Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bağcı, bayrama sayılı günler kala siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, ustaların vardiyalı şekilde çalıştığını söyledi. Bağcı, “Bayramın yaklaşmasıyla birlikte özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere yoğun siparişlerimiz var. Sabah güneş doğmadan başlıyoruz diğer güne kadar devam ediyor. Çünkü çok siparişimiz var. yoğun talebe yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle kaliteli bir baklava ters çevrildiğinde “hış” sesi olması lazım. Özellikle kaliteli baklavanın hamur unu ve sade yağı birde en önemlisi Gaziantep'in fıstığı çok önemlidir. Bunlar birleşince Gaziantep'in o lezzetli baklavası ortaya çıkıyor” diye konuştu.

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