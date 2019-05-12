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Baklavada yeşile boyanan fıstık oyunu...

Baklavada yeşile boyanan fıstık oyunu...
Baklavada yeşile boyanan fıstık oyunu...

Tatlılar Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Baklava ise her bütçeye göre sofraları süslüyor. Ancak uzmanlar, kilogramı 80-100 liranın altında satılan fıstıklı baklavada Antep Fıstığı değil yer fıstığı kullanıldığına dikkat çekerek, tüketicileri uyarıyor.

Ramazan ayı gelince gıda fiyatlarındaki aşırı zamlar bu yıl tatlı fiyatlarına vurmadı. Geçen yılki fiyatlardan satılan tatlılar vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Vatandaşları tatlı alırken aldanmamaları konusunda uyaran Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, "Tatlı fiyatları geçen yılki fiyatlarla aynı. Zam yapmadık. Ramazan ayında fiyatları sabitledik. Tulumba 20 lira, cevizli baklava 50 lira, fıstıklı baklava ise 100 ile 120 lira arasında satılıyor. Ramazanda sütlü tatlılara biraz daha rağbet oluyor. Vatandaşların tatlı alırken kaliteye dikkat etmesi lazım. "10 lira ucuz" diye insan sağlığının tehlikeye atılmaması lazım. Tatlı işleri çok hile götürüyor. Yer fıstığını boyayıp Antep Fıstığı diye tatlılarda kullanıyorlar. Antep fıstığının kilosu 100-150 lira, tereyağının kilosu 40-50 lira, maliyetler pahalı. 30 liraya tatlı sattığın zaman bunda bir art niyet aramak lazım. Vatandaşlar bir kilo alacağı yerde yarım kilo alıp kaliteli ürün yesinler. Maliyetlere zam gelmesine rağmen bu yıl tatlı fiyatlarına zam yapmadık, geçen yıl ki fiyatların aynısı" dedi.  

Burak Türker
 

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