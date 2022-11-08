'Bakmaktan yoruldum' diyerek, 79 yaşındaki eşini denize attı

Japonya'nın Kanagawa eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, 40 yıldır bakımını üstlendiği tekerlekli sandalyeye bağlı eşi 78 yaşındaki Teruko Fujiwara'yı 2 Kasım'da Oiso kasabasındaki limanda bulunan bir iskeleye götürerek denize attı. Korkunç olayın ardından Hiroshi Fujiwara, 50'li yaşlardaki büyük oğlunun evine giderek cinayeti itiraf etti. Şahsın oğlunun polise haber vermesiyle ortaya çıkan cinayet, aynı gece bölgede seyreden bir balıkçının talihsiz kadının cansız bedenini bulmasıyla kesinlik kazandı. Eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.

Burak Ersoy



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