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Bakü kırmızı-beyaza büründü

Bakü kırmızı-beyaza büründü
Bakü kırmızı-beyaza büründü

Türkiye - Galler karşılaşması öncesinde Bakü sokakları ay-yıldızla donandı. Türkiye forması giyen taraftarlar, Bakü merkezinde dev bayrak açarak, tezahüratlarda bulundu.

Bakü kırmızı-beyaza büründü - Tıkla İzle

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında bu akşam Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Bakü sokaklarını ay-yıldıza büründüren taraftarlar, tezahüratlar yapıp, marşlar söyleyerek, maç öncesinde tek yürek oldu.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor Göztepe ve Erzincanspor gibi ülkenin dört bir tarafından gönül verdikleri takımların formalarını giyerek gelen taraftarlar, Bakü Merkez'de açtıkları dev Türk Bayrağı'yla da maç öncesinde sokakları kırmızı-beyaz yaptı.

Galler maçından umutlu olan ve A Milli Futbol Takımı'nın kazanacağından şüphe duymadıklarını söyleyen taraftarlar, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

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