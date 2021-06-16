Bakü sokaklarında Mehter Marşlı Euro 2020 coşkusu

Azerbaycan'ın başkentinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadı'nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçına saatler kalmışken Bakü'de heyecan yükseliyor.

Çok sayıda Türk futbolseverin maçı izlemek ve millilere destek olmak için akın ettiği başkentte sokaklar renkli görüntülere sahne oldu.

Mehter Marşı eşliğinde yürüyüş düzenlenirken, yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve Galler milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte tribünden izleyecek.