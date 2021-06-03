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Bakü'de, 13. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı başladı

Bakü'de, 13. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı başladı
Bakü'de, 13. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında askeri ve diğer alanlarda işbirliğinin mevcut durumunun görüşüleceği Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzey Askeri Diyalog Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de başladığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 13. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nın başladığı belirtildi. Açıklamada, toplantı sırasında Türkiye ile Azerbaycan arasında, güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili işbirliğinin mevcut durumunun görüşüleceği kaydedildi.

İki ülke arasında, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet alanlarını da değerlendirileceği toplantıya ise, Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Korgeneral Kerim Veliyev ve Türkiye Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun başkanlık ettiği bildirildi.

Kamil Nadirli
 

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