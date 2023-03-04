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Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı

Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı
Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir markette bulunan ATM'ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bakü'de ATM'de silahlı soygun: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2 silahlı soyguncu, markette bulunan bir ATM'de para transferi yapıldığı sırada görevlilere saldırdı. Güvenlik görevlisi silahla karşılık verdi, ancak soyguncular paraları alarak kaçtı. Vurulan güvenlik görevlisi Rüfet Hasanov olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü ve şüphelilerin yakalanması için tedbirler alındığı bildirildi.

Kamil Nadirli

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