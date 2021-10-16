Bakü'de korkutan yangın

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Tebriz Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki dükkanda yangın çıktı. Alevler bitişikteki dükkanlara sıçradı.

Bölgede bulunan metronun giriş ve çıkışlarından biri kapatılırken, olay yerine 10'a yakın itfaiye aracının sevk edildiği bildirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının daha fazla yayılmaması ve çevredeki binalara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.