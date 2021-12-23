Balat'taki dükkandan dünya sinemasına yerli tasarım

Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerine taht, zırh, kılıç, ok, yay, mızrak, kalkan, miğfer, maske gibi aksesuar, kostüm ve dekorlar Balat'ta tasarımcı Ahmet Murat Efe'nin atölyesinde aylarca süren çalışmalar sonucunda üretiliyor. Dünya sinemasının yanı sıra Türkiye'de birçok dizi ve filme çalışma yapılan dükkanda son olarak, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2022'de başlayacak olan 8 bölümlük yeni dizisi Erşan Kuneri'nin de kılıç ve kalkan tasarımları yapıldı.

“Hollywood'da bir tane garip bir işimiz oldu”

Genç yaşlarda savaş gereçlerine ilgi duyduğunu belirten Tasarımcı Ahmet Murat Efe: “2009 yılında benim bir arkadaşım, ‘Sen evde kendi kendine bir şeyler yapıyorsun, bizde bir tane belgesel drama çekeceğiz, bize de kılıçtı, kalkandı, miğferdi bir şeyler yapar mısın?' cümlesiyle başladı. Hollywood'dan başlarsak eğer, orada bir tane garip bir işimiz oldu. Türkmenistan taraflarında çekilen bir belgesel dramaydı o da. İngiltere'de yine bir belgesel drama vardı, dünya savaşı gibi bir konu işleniyordu. Onun baya ciddi işlerini yaptık. Ağırlıklı olarak yine silahları ve propları yapıldı. Yurtdışı işlerinin yapıldığı asıl konu festivaller. Orada biraz daha kostümlerimiz var. Amerika ve Çin'deki festivallerde zaten sanat yönetmeniydim. Almanya'ya, Fransa'ya ve Kore'ye verildi ve Türk, Anadolu kültürünü orada anlatan aksesuarlardı. Bunun içine Roma askeri, Hitit'de giriyor çünkü zamanında bu coğrafyada onlarda yaşamış. Ama hem kıyafet, hem de aksesuarın dahil olduğu Amerika ve Çin'deki festivaller oldu” diye konuştu.





“Cem Yılmaz'ın dizisi Erşan Kuneri'nin bayağı bir aksesuarı yapıldı”

Gişe ve reyting rekorları kıran tarihi dizi ve filmlere tasarımlar yapan Efe: “Netflix'in ilk Türk işi Hakan Muhafız'dı. Oradaki bir takım aksesuarları yaptık ama en önemlisi o tılsımlı hançeri de biz yaptık. Ana görselde kullandıkları için dünyaca meşhur hale geldi. Atiye dizisine birkaç iş yaptık. Sonra Rise of Empires Ottoman diye bir seri başlattılar, daha önce Roma çekilmişti. Osmanlı ve fetih üzerine 6 bölümlük çekilen kısmına harika bir aksesuarlar yaptık. Cem Yılmaz'ın 8 bölümlük dizisi Erşan Kuneri'nin üç bölümünün ki, bir tanesi çok yoğun olmak üzere tarihi bir fantezinin başrollerinin ve çoğaltmalarının baya bir aksesuarı yapıldı. Kostüme hiç girmedik kılıç ve kalkanlar yapıldı. Çekimi devam eden Mevlana dizisi çok büyük bir prodüksiyon. Adet olarak 180 tane kalkanı ilk defa o işe yaptık. Büyük bir iş oldu bizim için. Festivallere yaptığım işler bana daha çok keyif veriyor. Dizi, film ve belgeseller için yaptığım işler bana daha rutin geliyor. O yüzden festivaller ve Vatanım Sensin dizisi beni en çok heyecanlandıran işlerdi. Hedefim ise yaptığımız işe herkesin aynı saygıyı ve özeni göstermesi benim için çok daha önemli” ifadelerini kullandı.







Sümeyye İnal - Alper Suat Tutaşı

