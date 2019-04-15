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Balçık çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Balçık çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti
Balçık çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan gübresi dolu çukura düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Fırat Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hayvan pazarında arkadaşlarıyla oyun oynayan 3 yaşındaki M.Ç. ismindeki kız çocuğu, 80 santim derinliği bulunan hayvan gübresi dolu çukura düştü. M.Ç.'nin arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koşarak, küçük kızı düştüğü çukurdan çıkardı. Vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Acil Yardım ekibi ile polis çağrıldı. Yapılan incelemede küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Cumhuriyet Başsavcılığı incelemesi sonrasında, M.Ç.'nin cesedi Siverek Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mevlüt Bayraktar
 

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