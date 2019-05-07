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Balık adamlar, bu kez feribottan uçan araç için daldı

Balık adamlar, bu kez feribottan uçan araç için daldı
Balık adamlar, bu kez feribottan uçan araç için daldı

Elazığ'da gece feribottan uçun otomobilin çıkarılması için suya giren dalgıçların bağladığı halat sayesinde otomobil vinç yardımıyla yukarı çekildi.

Olay, dün gece Elazığ ile Tunceli'nin Çemişgezek ilçesini birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü'ndeki feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinden Elazığ'a giden Uğur Karaduman (39), 23 EY 931 plakalı otomobili ile feribota bindi. Feribotun Elazığ iskelesine geldiğini zanneden ve aracını çalıştırarak hareket eden Karaduman, baraja uçtu. Otomobil suya gömülürken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup sudan çıkmayı başardı.

Aracın kurtarılması için bugün çalışma yapıldı 

Sürücünün hafif yaralı kurtulup tedavi altına alındığı olayla ilgili bugün ekipler aracı çıkarmak için çalışma yaptı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler görev alırken, su altında bulunan araca halat bağlanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, hazırlıklarını yaptıktan sonra su altına dalarak araca halat bağladı. Balık adamların halat ile vincin bağlantısını sağlaması sonrasında otomobilin yukarı çekildi. 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan araç çekiciye yüklenip olay yerinden götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.  

Kamil Can Kılıç - Mücahid Kantarcıoğlu
 

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