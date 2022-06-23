Balık avlarken tekneden denize düştüler, 1 kişi öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan Hüsnü A. (60) ile Ömer A. (61) tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Hüsnü A. çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer A. ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Hayati tehlikesi devam eden Ömer A. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Balık avlarken tekneden denize düşen şahıslardan biri öldü

Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi Kale sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan amca çocukları Hüsnü Akın (60) ile Ömer Akın (61) tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Hüsnü Akın çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer Akın ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi devam eden Ömer Akın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akın'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gülcan Çolak - Onur Altındağ