İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balık çalarken görüntülenen leylek, kedilere savaş açtı: O anlar kamerada

Balık çalarken görüntülenen leylek, kedilere savaş açtı: O anlar kamerada
Balık çalarken görüntülenen leylek, kedilere savaş açtı: O anlar kamerada

Tekirdağ’ın meşhur leyleği, bu seferde sahilde balık çalmaya çalışırken ve kısmetine ortak olan kedileri gagalarken görüntülendi. O anları gören vatandaşlar, leyleği sakinleştirmeye çalışsa da inatçı leylek kedileri saklandıkları yerde gagalamaya devam etti.

Balık çalarken görüntülenen leylek, kedilere savaş açtı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Geçen yıl sürüsünden ayrılıp Tekirdağ'ın sokaklarında yaşamaya başlayan leylek, mevsimlik göçle Afrika Kıtasından Avrupa Bölgelerine giden leylek göçü ile ortadan kaybolsa da, Afrika dönüşü Tekirdağlı leylek şehre geri döndü. Süleymanpaşa ilçesindeki bedesten ve sahili mesken tutan leylek, her gün olta balıkçılarından kendisine düşen kısmeti alıp, bedestende istirahate çekiliyor.

Balık çalarken yakalandı

Bu sabah yine sahile inen leylek, olta balıkçısından balık çalmaya çalışırken görüntülendi. Leyleğin balık çalmaya uğraştığını fark eden olta balıkçısı, tuttuğu balıklardan leyleğe de verdi. Leylek, verilen balığı tek lokmada midesine indirirken, balık kokusunun alan kediler de olta balıkçısına yanaşarak balık bekledi. Tekirdağ'ın meşhur leyleği, bu seferde aynı yerde balık bekleyen kedilere sarmaya başladı.

Halil Dağ
 



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.