Balık çalarken görüntülenen leylek, kedilere savaş açtı: O anlar kamerada

Geçen yıl sürüsünden ayrılıp Tekirdağ'ın sokaklarında yaşamaya başlayan leylek, mevsimlik göçle Afrika Kıtasından Avrupa Bölgelerine giden leylek göçü ile ortadan kaybolsa da, Afrika dönüşü Tekirdağlı leylek şehre geri döndü. Süleymanpaşa ilçesindeki bedesten ve sahili mesken tutan leylek, her gün olta balıkçılarından kendisine düşen kısmeti alıp, bedestende istirahate çekiliyor.

Balık çalarken yakalandı

Bu sabah yine sahile inen leylek, olta balıkçısından balık çalmaya çalışırken görüntülendi. Leyleğin balık çalmaya uğraştığını fark eden olta balıkçısı, tuttuğu balıklardan leyleğe de verdi. Leylek, verilen balığı tek lokmada midesine indirirken, balık kokusunun alan kediler de olta balıkçısına yanaşarak balık bekledi. Tekirdağ'ın meşhur leyleği, bu seferde aynı yerde balık bekleyen kedilere sarmaya başladı.

Halil Dağ









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