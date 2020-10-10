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Balık fiyatı yüzde 19,8 düştü

Balık fiyatı yüzde 19,8 düştü
Balık fiyatı yüzde 19,8 düştü

Düzce’de Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 28,61 ile patlıcan olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -19,08 ile balık oldu. Düşen balık fiyatları ise vatandaşın yüzünü güldürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Eylül ayı bilgilerini açıkladı. TÜFE bir önceki aya göre Eylül ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,89 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,97 olarak artış gerçekleştirdi.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Bölgesinde Eylül ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 28,61 ile Patlıcan olurken, onu yüzde 15,76 ile bebek arabası, yüzde 14,57 ile sarımsak, yüzde 10,74 ile sivri biber ve 10,16 ile buzdolabı takip etti.

Fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -19,08 ile Balık olurken onu da yüzde -18,57 ile limon, yüzde -7,33 ile elma, yüzde -7,88 ile şehirler arası otobüs fiyatı ve yüzde -3,64 ile tavuk izledi. Balık fiyatının düşmesi ise vatandaşları sevindirdi.

Ali Yıldız
 

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