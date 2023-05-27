Balık fiyatları düştü, Karadeniz somonu 300 yerine 100 liradan satılıyor

Genellikle soğuk günlerin yiyeceği olarak bilinen balık, yaz aylarında da birçok vatandaş tarafından besin değeri nedeniyle tercih ediliyor. Beylikdüzü'nde bulunan balık tezgahına gelen vatandaşlar, mevsimi olmamasına rağmen taze ve ucuz olan balıklara yöneldi. Balıkçı Kenan Balcı tarafından yapılan indirimle Karadeniz somon balığı bu hafta 300 lira yerine 99 liradan, yerli palamut ise 150 lira yerine 80 liradan satışa sunuldu. İndirimi gören vatandaşların ise en çok bu balıkları tercih ettiği görüldü. Fiyat düşüşlerinin 1 hafta boyunca Beylikdüzü'nde geçerli olacağı öğrenildi.

Balıkçı Kenan Balcı, “Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız, bizler için üretiyor. Bugün kampanyada Türk somonumuz var. Belgeli Türk somonumuz. 300 lira yerine 99 liraya satıyoruz. 20 çeşit balık var. Bizim müşterilerimize tavsiyemiz ucuz olan balığı tercih etsinler. Palamutlarımız da ucuzladı. 30 liraya, 40 liraya, 80 liraya var. 1 kiloluk palamutlar 80 lira. Bir alan bir daha alsın, bir yiyen bir daha yesin diye ucuz yaptık. Balık reçeteye yazılmayan tek ilaç. Balık doğal ilaç. Karadeniz ve Marmara Denizi Türk halkına bir armağandır. Karadeniz ve Marmara'nın kıymetini bilip evimiz gibi temiz tutalım. Balık yiyelim, kendimiz yemesek bile mutlaka çocuklara yedirelim. Çocukların kemiklerini geliştiriyor, yaşlıların kan dolaşımını hızlandırıyor” dedi.

Ali Karapınar isimli vatandaş, sürekli Beylikdüzü'nde aynı tezgahtan alışveriş yaptığını söyleyerek, “Yaz kış demeden balık almaya geliyoruz. Balıklar çok lezzetli ve taze, tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Murat Delice - Talha Yiğit

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