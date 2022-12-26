'Balık pulu' hastalığıyla yaşayan çocuğun hayatı kabusa döndü

Balık pulu hastalığı, vücutta bulunan ölü deri hücrelerinin atılamaması sonucunda cildin üzerinde birikmesiyle kalınlaşmış ve kuru bir tabaka oluşturuyor ve cildin görünümünü balık puluna benzettiği için bu isimi alıyor. Krizlerin arttığı dönemlerde vücuttan etrafa koku yayılmasına sebebiyet veren hastalık nadir görülüyor. Doğuştan bu hastalığa sahip olan Muhammet Taha, güneşli ve sıcak ortamlarda kaldığında kriz geçiriyor. Oğlunun çok fazla kriz geçirdiği için geceleri hiç uyumadığını dile getiren baba Ramazan Demir, bazen krizleri tuttuğunda gece 24.00'den sabah 07.00'ye kadar uyumadığını kaydetti. Demir, "Hastalıktan dolayı bazen 20 dakika veya yarım saat uyuyor, ardından tekrar uyanıyor. Doğuştan böyle, ne kadar uğraşsak da durmuyor, bu hastalığın tedavisi yok. Evde sobayı yaktığımız zaman duramıyor, hemen kriz geçiriyor. Hava soğuk olmasına rağmen camları açık tutuyoruz, güneşe çıkamıyor. Dişleri keskin şekilde. Bu hastalığa yakalanan çocukların dişleri keskin oluyor ve terlemiyorlar" dedi.

Mustafa Kurtulan

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