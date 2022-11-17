Balık Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında 4 Ağustos 2022 tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın için takipsizlik kararı verdi. Kararda, Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktığına, yangına ilişkin İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan itfaiye olay raporuna göre yangının çıkış nedeninin tespit edilemediğine ayrıca kolluk ekipleri tarafından hazırlanan raporda olay yerinde yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde ve plastik bidona rastlanmadığına yer verildi. Kararda ayrıca, müşteki olarak ifadesi alınan hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos'un şikayetçi olmadığına da yer verildi.

Elif Somuncu



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