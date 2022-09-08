Balık sevgisi canından etti

Olay, Düzce Merkeze bağlı Sarayyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Melen Çayı'nda ağ ile balık tutan Turgay Taşkın (41), ağın derede takılmasıyla ağını kurtarmak için dereye girdi. Ancak serpme adı verilen ağa dolanan Turgay Taşkın, derede boğuldu. Taşkın'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkarttığı Turgay Taşkın sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Turgay Taşkın, hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız