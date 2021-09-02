Balık sezonunun ikinci gününde balık tezgahları şenlendi

15 Nisan tarihinden bu yana uygulanan av yasakları 1 Eylül itibariyle kalktı. Sezonu açan balıkçılar gece yarısından itibaren “vira bismillah” diyerek denize açıldı. Sezonun ilk gününde balıkçılar umduğunu bulamazken ikinci gününde ise balık tezgahları şenlendi. Balıkçılar ise bu durumdan memnun olduklarını belirtirken ilerleyen günlerde balık bolluğunun yaşanacağını söylüyor. İstanbul Karaköy Balık pazarlarında satışa sunulan hamsi, mezgit, istavrit ve palamut 35 TL'den alıcı buluyor.

“Bugün ikinci günümüz baya bereketli bir balık geldi”

Balık sezonuna vira bismillah dediklerini ifade eden balıkçı Selim Albayrak, “Bugün ikinci günümüz baya bereketli bir balık geldi. Dün yoktu ilk gün olduğu için bugün gelen çeşitlerimiz hamsi, mezgit, palamut, barbun ve uskumru var. Tezgahlarımız şenlendi diyebiliriz. Fiyatlar ise şu anda hamsi, mezgit, uskumru ve istavriti 35 TL'den satıyoruz. Şu anda çok bir yoğunluk yok ama müşterilerimizi hazır bir şekilde bekliyoruz. İleriki dönemlerde deniz suyu sıcaklığı düşer ise balık bolluğu yaşayacağızdır. Fiyatlar bolluğun yaşanması ile birlikte düşecektir” şeklinde konuştu.

“İlerleyen günlerde balık bollaşacaktır”

Sezonun ilk gününde balık çeşidinin olmadığını belirten balıkçı Samet Balyemez, “Sezonun ikinci gününde ise oldukça çeşit var. İlerleyen günlerde ise balık bollaşacaktır. Bir iki haftaya kalmaz tezgahlarımız bol bol şenlenecektir. Fiyatlar ise geçen sene küçük olan hamsi 35 TL iken şu anda ise kocaman hamsi 35 TL'den satıyoruz. Palamut 35-35 TL, mezgit 30-35 TL fiyatlar şu anda normal. Talep şu anda ilk günden fazla yok ama ilerleyen günlerde fiyatların düşmesi ile birlikte talep yoğunlaşacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.



Uğur Çetin - Furkan Serttaş

