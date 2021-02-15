Balık tutarken denize düşen uzman çavuşun cesedi kıyıya vurdu

Olay, Aliağa ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan arka plajlarda meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir (38), gece saatlerinde bir arkadaşıyla beraber balık avlamak amacıyla geldiği plajda kayarak denize düştü. Düşen Mehmet Emin Özdemir, dalgalarında etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Arkadaşını kurtarmak için atladı; ama başarılı olamadı

Bu sırada Özdemir'in denize düştüğünü gören arkadaşı da, kurtarmak için denize atlasa da yoğun dalgalar ve soğuk nedeniyle çabası yetersiz kaldı ve yeniden kıyıya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar, hemen olayı görerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenerek gözden kaybolan Özdemir'i arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına helikopterle destek verilirken, Özdemir'in cansız bedeni sabah saatlerinde denize düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ötesinde kıyıya vurmuş halde bulundu. Özdemir'in cesedi, Aliağa Devlet Hastanesi Morguna kaldırılmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Öte yandan, Özdemir'i kurtarmak üzere denize atlayan arkadaşının da rahatsızlanarak hipotermi geçirdiği ve Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Özdemir'in arkadaşının taburcu olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsmail Hakkı Ergün

