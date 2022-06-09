Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı kırsal Üzümcük Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan sulama göletine balık tutmak için giren Mehmet İrem (32) suya kapılarak kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Yaklaşık bir saatlik arama çalışmaları sonrası balık ağına sarılı cansız bedeni gölette bulundu. Gencin cansız bedeni itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin yakınları olay yeri ve hastanede sinir krizi geçirdi, jandarma ekipleri boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Mevlüt Bayraktar