Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında kardeşi Cemal Abdulkadir (24), ve 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen oğluyla beraber Atatürk Barajı Göleti'ne balık tutmaya giden 35 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir, suya girdi. Bir süre suda yürüyerek ilerleyen ve balık tutmaya çalışan Ahmet Abdulkadir, hem kardeşinin hem de çocuğunun gözleri önünde suda çırpınarak gözden kayboldu. Yüzme bilmeyen ve olayın şoku ile bağırmaya başlayan Cemal Abdulkadir'in sesini duyan Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesindeki trafik polisleri, durumu dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek olay yerine koştu. Bazı polis memurları, Ahmet Abdulkadir'i kurtarmak için üniformalarıyla beraber suya atladı. Suda bir süre Ahmet Abdulkadir'i arayan trafik polisleri olay yerine dalgıç ekiplerinin gelmesiyle sudan çıktı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet Abdulkadir'in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde Abdulkadir'in cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.