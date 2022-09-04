Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

Olay, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asım Aydın, balık tutmak için Soma ilçesi sınırlarında bulunan Sevişler Barajı'na gitti. Baraj gölüne attığı oltasının takıldığını fark eden Aydın, oltayı kurtarmak için suya girdi. Suda gözden kaybolan Aydın için çevredekiler hemen jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye jandarmayla birlikte Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri dalgıç kıyafetleriyle baraj gölüne girdi. Yoğun bir çalışma başlatan ekipler bir süre sonra Asım Aydın'ın suda cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Asım Aydın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz Sarıpınar

