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Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu
Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde bulunan baraj gölünde köpeğiyle birlikte balık tutmaya giden Atif Topçu, ayı saldırısından köpeği ‘Pars’ sayesinden kurtuldu.

Balık tutmak için indiği baraj gölü kıyısında ayı saldırısından köpeği sayesinde kurtuldu - Tıkla İzle

Artvin'de avcılık sporuyla uğraşan Atıf Topçu (40), Çoruh nehri üzerinde bulunan baraj gölüne ‘Pars' isimli avcı köpeğiyle birlikte balık tutmaya gitti. Baraj gölüne oltasını atarak beklemeye başlayan Topçu, köpeği Pars'ın etrafta bir şey fark ettiğini gördü. Dikkatli bakınca bir boz ayının üzerlerine geldiğini fark eden Topçu, kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bölgede kısa süreli bir panik yaşadı. Köpek ayının üzerine koşarak bölgeden uzaklaştırmayı başarırken, o anlar Atıf Topçu'nun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Yanımda köpeğin olmaması hayatını kurtardı" diyen Topçu, “Etraf sakindi kimseler yoktu. Yanımda kendimi savunacağım hiçbir şey bulunmuyordu. 3 yıldır baktığım ‘Pars' isimli köpeğim hayatımı kurtardı” dedi.

Adem Güngör
 

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