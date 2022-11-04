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Balık tutmak isterken canından oluyordu, botla kurtarıldı

Balık tutmak isterken canından oluyordu, botla kurtarıldı
Balık tutmak isterken canından oluyordu, botla kurtarıldı

Kırıkkale'de balık tutmak isterken su seviyesinin yükselmesiyle Kızılırmak Nehri'nin ortasındaki kayalıklarda mahsur kalan bir kişi botla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan Yasin Çelik, balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ndeki kayalıklara çıktı. Genç vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen su seviyesinde mahsur kaldı. İhbar üzerine belediyeye ait sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehrin ortasındaki kayalıkların üzerinde mahsur kalan genç vatandaşı botla kurtardı.

Hasan Ay

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