Balık tutmak isterken canından oluyordu, botla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de yaşayan Yasin Çelik, balık tutmak için Kızılırmak Nehri'ndeki kayalıklara çıktı. Genç vatandaş, baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen su seviyesinde mahsur kaldı. İhbar üzerine belediyeye ait sualtı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehrin ortasındaki kayalıkların üzerinde mahsur kalan genç vatandaşı botla kurtardı.

Hasan Ay

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