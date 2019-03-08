Balıkçı Kenan'dan Kadınlar Günü'nde kadınlara ücretsiz balık ikramı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Balıkçı Kenan Balcı, Belikdüzü'nde bulunan restoranında kadınlara ücretsiz balık ikramında bulundu. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte, mangal başında kadınlar çocukları ile birlikte yer aldı. Kadınlar yapılan jestten dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Kenan Balcı'ya teşekkür etti.

Kadınlara gün boyu ücretsiz balık ekmek dağıtan Balıkçı Kenan restoranının sahibi Kenan Balcı, “Kadınlar annemiz, kadınlar başımızın tacıdır. Çok değerli varlıklarımızdır. Bu etkinlik sırf kadınlara özel, kadınlara her gün özel olmalı ama bir gün yetiştirebildik. Beylikdüzü Belediye Başkan Adayımız Mustafa Necati Işık'la birlikte el birliğiyle kadınları mutlu etmeye çalıştık” dedi.

“Kadından yüce ne vardır hiçbir şey yoktur”

Kadınlar Günü ile ilgili duygularını aktaran Fatma Işık, “İki kelimeyle anlatayım size. Sabah bizlere kahvaltı yaptırıldı. Öğleden sonra da buraya geldik. Son olarak da şunu söyleyeyim kadın anadır başka ötesi yoktur” dedi.

“Kadın sevgi demek, kadın barış demek, kadın cennet demek”

Filiz Kızılkaya ise kadınların toplum hayatındaki öneminin bilinmesi gerektiğini belirterek, “Dünya Kadınlar Günü bütün emekçilere kutlu olsun. Bu sadece bir gün olmamalı. Her şeyin başı kadın, sevginin başı kadın, eşinin doktoru kadın. Kadın dediğiniz zaman çok ince ayrıntılar olması gerekiyor. Kadın sevgi demek, kadın barış demek. ‘Cennet kadınların ayaklarının altındadır' ben de buna çok inanıyorum. Kadın hakları Cumhurbaşkanımızla birlikte öne çıktı. Bugün burada Balıkçı Kenan'da güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Balık ikramında bulunulan kadınlara seslenen AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık ise, “Tüm kadınlarımız bu anlamlı günde, ülkemizin kalkınması adına nerede emekleri varsa, nerede elleri değmiş ise, ülkemiz her zaman o noktada kalkınmıştır. İstanbul'un en genç belediye başkan adayı olarak, bu kardeşiniz çalışacak, koşacak, Beylikdüzü'nü kalkındıracak” dedikten sonra seçildiği takdirde kadınlara zamanlarını geçirebilecekleri bir kadın lokali açacağını belirtti.

Vedat Bayraktar