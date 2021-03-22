Balıkçılar satışlardan memnun, fiyatlardan memnun değil

Bandırma'daki Su Ürünleri ve Balık Hali'nde balık satışı yapan Cem Tecimen korona virüs sürecinde balık satışlarının iyiye gittiğini söyledi. Doktorların korona virüs pandemisinde balık tüketiminin önemine ilişkin yaptıkları açıklamaların satışları olumlu etkilediğini ifade eden Cem Tecimen, satışların iyi olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu kaydetti. Türkiye'deki balık avlayan büyük çaplı teknelerin Moritanya'ya gitmeleri ile denizlerdeki fırtınanın balık fiyatlarını artırdığını ileri süren Cem Tecimen, balık yasaklarına tamamıyla uyulması durumunda denizlerde balığın bollaşacağını ifade etti.

Cem Tecimen: “Fırtına fiyatları yükseltti”

Bandırma Balık Hali'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Cem Tecimen balık fiyatlarının yüksekliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “2020-2021 balık sezonunu değerlendirirsek; 2020 yılında yaz balıkçılığı diye geçen dönem muazzam güzel geçti. Herkes hamsisini de yedi, palamudunu da yedi, çinakopçuluk da oldu, her şey oldu. Fakat 2021'e geçtiğimizde kış balıkçılığında döndüğümüz yılbaşından sonra lodoslar, fırtınalar olmasına rağmen yine balıkçılık oldu. Fakat bu dönemde balık piyasasında fiyatlar yükseldi. Hamsi balığı 50 liranın altına düşmedi yılbaşından sonra, ona keza çinakop, levrek, çipura fiyatları yükseldi. Balıkesir fiyatlarının yükselmesi neden kaynaklandı? Bölgemizde bol fırtınanın olması, bazı kayıkların Moritanya'ya gitmesi, burada da havaların estiğinden dolayı fazla balıkçılık olmadı, fiyatlar yükseldi. Ama tüm halkımız balıktan faydalandı” ifadelerini kullandı.

“Korona virüs sürecinde balık satışları arttı”

Korona virüs sürecinde balık fiyatlarının yüksek olmasına rağmen satışların iyi gittiğini dile getiren Cem Tecimen, “Bu korona virüs sürecinde doktorların da tavsiyesiyle balıkta omega olduğu için tüm balıklar vitaminli ve tüm halkımız ucuz da olsa, pahalı da olsa balık yedi. Korona virüs aslında bizim balıkçılara çok güzel yaradı. Çünkü çok balık satıldı. Yani normal süreçte satılan balıktan daha fazla balık satıydı. Bu da şundan kaynaklanıyor; doktorlarımızın da söylediği gibi omega insan sağlığına çok faydalı ve koronaya karşı siper oluyor. Dolayısıyla balık muazzam satılıyor. Tüm halkımızı balık yemeye davet ediyoruz. Bu korona virüs sürecinde maskeyi, sosyal mesafeyi koruyalım, kendimizi kollayalım” diye konuştu.

“Büyük tekneler Moritanya'ya gitti”

Balık fiyatlarının yükselmesinde etkili olan teknelerin Moritanya'ya çalışmak üzere gitmesi hakkında da bilgiler veren Tecimen, “Moritanya'da avlanma yasaklarına uyulduğu için balıkçılık çok fazla. Dolayısıyla Türkiye'den yüksek miktarda büyük gır-gır Moritanya'ya avlanmaya gitti, orada balık tutuyor. Oradaki fabrikalarda, yem üretiminde Moritanya'nın denizindeki bolluk kullanılıyor. Dolayısıyla onlar da Nisan ayı sonu gibi Türkiye'ye dönecekler, döndükleri zaman bilgileri alacağız. Fakat televizyonlarda, sosyal medyada ve internette gördüğümüz kadarıyla Moritanya'da inanılmaz balıkçılık var. Türkiye'de az balıkçılık olduğu için bazı kayıklar anlaşmalı olarak Moritanya'ya gidip balıkçılığa devam ediyorlar. Oradaki sezon bittiğinde tekrar kayıklarıyla Türkiye'ye dönüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Küçükakman - İbrahim Aldemir - Ömer Kantarlıoğlu

